2299 元，Bose QuietComfort II 大鲨二代耳机上架

IT之家 9 月 14 日消息上周，Bose QuietComfort Earbuds II 主动降噪无线蓝牙耳机正式在海外发布，这款耳机的国行版本现已开启预售，国内定价 2299 元，26 日起付尾款。

Bose QuietComfort Earbuds II 采用全新设计，比上一代更小而且更轻。拥有黑、白两个配色，单耳约 6.23g，耳机盒重约 60g。

该耳机支持 Bose CustomTune 声音校准技术。一旦将耳机从充电盒中取出，就可以开始播放音频，并将测量耳道，从而创造最佳的降噪体验。此外，该技术可以针对特定频率，适应周围环境来变化主动降噪，每个耳机都搭载四麦克风。

此外，在音乐方面，CustomTune 可以优化来自耳机的声音，让用户听到艺术家希望用户听到的音乐。它还可以让用户使用“带有 ActiveSense 的 Aware 模式”来高度感知周围环境。新模式将提供改进的通透设置，允许声音以最佳方式传递给用户。

Bose QuietComfort Earbuds II 还配备了“耳机贴合套件”，让用户可以通过多达九种不同的配置提高舒适度。该耳机还支持 IPX4 防汗和防水。

Bose QuietComfort Earbuds II 具有触摸控制功能，可以实现播放、暂停、跳过等操作。Bose 计划在以后添加更多功能。

IT之家了解到，Bose QuietComfort Earbuds II 的充电盒采用 USB-C 接口，耳机本体可提供长达 6 小时的续航，并可通过充电盒额外充电 3 次，也就是一共 24 小时续航。

Bose QuietComfort Earbuds II 同时兼容 iOS 和 Android 设备，支持蓝牙 5.3，海外定价 299 美元（约 2081.04 元人民币）。