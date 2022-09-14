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比尔・盖茨谈芯片植入阴谋论：我比福奇更有名，所以遭攻击更多

2022/9/14 8:17:07 来源：凤凰科技 作者：- 责编：汪淼
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北京时间 9 月 14 日消息，近期接受英国《卫报》采访时，微软创始人比尔・盖茨谈到了有关他本人流传已久的阴谋论，因大力支持佩戴口罩和接种新冠疫苗，他曾被质疑“将芯片植入新冠疫苗”。他对这类传言和阴谋论者试图接近他本人的行为感到不可思议，更开玩笑说，“我比福奇博士更容易受攻击，因为我更有名”。

微软创始人比尔·盖茨

“有几次，我在公共场合碰到了一些人，他们对我大吼大叫，说我在给人注射芯片，我觉得很奇怪。哇，这些人真的存在，并不只是机器人发出的疯狂信息”。

这位亿万富翁还开玩笑说，美国总统的首席医疗顾问安东尼・福奇“错过了”大部分的攻击，因为全世界的人“不知道他是谁”。美国新冠大流行期间的攻击目标大多集中在这两人身上。

比尔・盖茨说，他不想过多地取笑围绕疫苗的阴谋论，因为这是“相当严肃的事情”。

他认为，关于他在冠状病毒疫苗中植入芯片的阴谋论“开始平息”，但“如果谣言让人们更不愿相信疫苗或在应该戴口罩的地方戴上口罩，那就太悲哀了”。

此前有阴谋论认为，新冠疫苗植入了一个连接到 5G 移动网络的微芯片，可用于跟踪人。还曾有人言之凿凿，声称福奇是微软董事会成员，盖茨是他的老板，认为盖茨的目标是借助新冠来消灭美国

6 月，微软关闭 IE 浏览器时，比尔・盖茨曾在推特上调侃，这项服务不得不关闭，因为微软在冠状病毒疫苗中投入的微芯片“用完了”

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关键词：盖茨

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