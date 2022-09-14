NASA 局长嘲讽波音：SpaceX 曾受尽白眼，最后却取得更多成就

北京时间 9 月 14 日消息，美国宇航局局长比尔・尼尔森近日接受采访表示，当埃隆・马斯克领导的 SpaceX 公司当初与波音公司对抗时，批评者对它不屑一顾，但实际上 SpaceX 取得了更多成就。

“每个人都对 SpaceX 嗤之以鼻，还说‘哦，波音是一家传统公司’，好吧，猜猜谁将在第一次试飞后进行第六次飞行，猜猜谁还停在地面上？”

NASA 局长比尔・尼尔森与 SpaceX CEO 埃隆・马斯克

美国航天局已授予 SpaceX 总共 14 项任务，并在 6 月宣布将修订与 SpaceX 签订的“商业宇航员”合同，再向该公司购买五次载人发射机会。

相比之下，美国宇航局已授予波音 6 项任务，但公司仍未成功发射其“星际飞机”，这一发射任务将根据美国宇航局的商业船员计划将宇航员送往国际空间站。

尼尔森表示，SpaceX 正在“走上正轨”，其巨大的星际飞船已离开地面，并将人类一路带到月球。据 SpaceX 称，Starship 完成了静态点火测试，启动了 6 个发动机。

“我认为私人太空产业非常有益，看看 SpaceX 已经取得的成就”。

由于液态氢泄漏，美国宇航局太空发射系统（SLS）的第二次发射尝试在 9 月初被推迟，此次发射是该机构阿尔忒弥斯任务的一部分，该任务若成功，人类将实现重返月球。

NASA 花 12 年时间建造 SLS 火箭。相比之下，SpaceX 于 2020 年 8 月 4 日（当地时间）完成了全尺寸“星舰”原型机的试飞，并希望在今年进行首次轨道发射。