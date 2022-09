马斯克仍预估需要约 100 亿公里测试里程，特斯拉 FSD 系统才能获得全球监管部门批准

IT之家 9 月 13 日消息,2016 年 7 月 20 日,特斯拉官网发布了埃隆-马斯克(Elon Musk)所写的《Master Plan Part Deux(总体规划第二部分)》,马斯克在这篇文章中表示,估计需要约 100 亿公里的自动驾驶测试里程,特斯拉 FSD 系统才能获得全球监管部门的批准。

昨日,马斯克在推特上表示,FSD Beta 10.69.2 已经发布,请车主在测试时保持小心谨慎,尤其是在行人周围时。在回复网友评论时,马斯克谈到了 FSD 系统何时正式推出的问题。推特用户 @Tesla__Mania 询问马斯克,他此前在《Master Plan Part Deux》中所提及的“FSD 系统需要 100 亿公里测试里程才能够获得全球监管部门批准”是否仍然成立。

对此,马斯克表示,100 亿公里测试里程“可能是正确的数量级(That is probably the right order of magnitude)”,这意味着他仍预估需要约 100 亿公里的测试里程,特斯拉 FSD 系统才能获得全球监管部门批准。

据特斯拉于今年 7 月份发布的 2022 年第二季度更新信息,特斯拉 FSD Beta 系统测试里程已经达到了 5632.7 万公里,并且其中大部分测试里程为 2021 年 10 月以后所获得。考虑到特斯拉可能在今年年底向美国所有 FSD 项目付费用户开放 FSD 系统使用权,特斯拉测试里程可能会迎来较为激进的增长。

IT之家了解到,9 月初,特斯拉正式将 FSD 系统的价格从 1.2 万美元涨到了 1.5 万美元,并且没有增加任何新功能。值得一提的是,目前特斯拉 FSD 实际上并非完全自动驾驶系统,它仍需司机保持警惕,并准备随时接管车辆。