《八方旅人 2》上架 Steam：售价 379 元，明年 2 月发售

IT之家 9 月 14 日消息，在任天堂游戏直面会上，《八方旅人 2》（《歧路旅人 II》）正式公布，将于 2023 年 2 月 25 日登陆 Steam 和 Switch 平台。

目前，该游戏已上架 Steam 商城，售价 379 元，比上一代被吐槽“一方 50”的 402 元的售价便宜了一些，但也不便宜。

据介绍，2018 年发售的“歧路旅人”在全球实体加线上累计销量超过 300 万部。本作为“歧路旅人”系列的新作 RPG，内容全新。在本作中，像素风格与 3DCG 所融合的“HD-2D”画面表现会全面升级。

IT之家了解到，《八方旅人 2》支持中文，现已开启预购，配置要求暂未公布。（Steam 页面点此查看）

预购特典

●名称：

旅行援助包

●说明：

" 这是为即将启程的你准备的援助包，

里面装有应急用的可靠道具。"

●内容：

・恢复 HP 的葡萄（大）×5

・恢复 SP 的李子（大）×5

・完全恢复的果酱 ×2

・金沙粒（本道具可在游戏中的商店卖 5000 叶币）×1

〇本礼包可能会在日后进行贩售。

〇本礼包中的道具也可以在游玩过程中获取。

〇至 2023 年 2 月 25 日 0:59（UTC＋8）为止

游戏介绍

故事发生在一个东西大陆隔海相望的地域，那里被称为“索里苏提亚”。

这是一个开拓新航线，巨轮频繁往来，使用蒸汽新技术的发明不断涌现的时代。

这是一个既有人为辉煌发展的工业及文化雀跃不已，又有人因战乱、疾病和贫困泪流不止的世界。

八位旅行者，无论是家乡、志向还是绝技都截然不同。

而你，可以作为他们当中的一人，自由地翱翔于世界。

敢问路在何方？启程去创造只属于你自己的传说 ——

特征