没隐私钱赚了，报告称苹果 App 追踪透明度导致 iPhone 应用内购价格涨了 40%

IT之家 9 月 14 日消息，一份报告显示，自去年以来，苹果 iOS 上的应用内购买的平均价格上涨了 40%，其中一个主要原因是苹果的 App 追踪透明度（App Tracking Transparency，ATT）隐私功能，该限制使得应用的获客成本变高了。

根据 Apptopia 报告，iOS 上的应用内购买价格上涨远高于 Google Play。报告称，这种增长可能是“由于苹果的 App 追踪透明度政策使得获取用户的成本更高，发行商对每次安装有效成本 (eCPI) 的增加做出了反应”。

根据 ATT，应用在追踪用户前需要获得用户批准。该功能推出后，对不少开发者和公司都产生了影响。

IT之家了解到，Facebook / Meta 报告了其有史以来的首次季度收入下降。今年 7 月，该公司强调了美国公司面临的挑战以及对经济衰退的担忧，但华尔街分析师认为，TikTok 的竞争和苹果的隐私变化是该公司近期真正关心的问题。

在 4 月份的另一份报告称，苹果 App 追踪透明度导致大型科技平台的收入可能会下降近 160 亿美元。

因此，无法从追踪用户处获得收入，那么开发者只能从其他途径获取更多收入，而应用内购就是其中一个受影响的点。