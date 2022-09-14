上汽名爵 MULAN“万辆赴欧”：国内最大批量纯电动汽车出口起运

IT之家 9 月 14 日消息，昨日上汽名爵旗下全新车型 MG MULAN 正式上市，新车共有 4 车型，补贴后官方售价为：425km 时尚版 12.98 万元、425km 豪华版 13.98 万元、520km 旗舰版 16.38 万元、460km 四驱凯旋版 18.68 万元。

名爵 MG MULAN 是一款纯电动全新车型，基于上汽星云架构打造的，并配备了全新的超级电驱驱动系统及魔方电池。值得一提的是，名爵 MG MULAN 是中国汽车工业首款全球车，这也是中国首款在全球 80 多个国家上市的“中国车”，海外地区的名称为 MG4 Electric。昨天，该车在上海海通码头装船起运，出口欧洲市场，这是国内最大批量纯电动汽车在上海海通码头装船起运，数量为一万台。

工信部相关负责人表示，中国汽车工业首款全球车“万辆赴欧”标志着我国汽车产业国际化发展取得新突破，中国新能源汽车出口进入快速发展阶段，同时也带动了全球汽车产业的电动化转型。

名爵 MG MULAN 在外观设计上采用了掀背式的两厢轿车设计，车头极具攻击性的面孔也更加增强了该车的运动属性。由于这是一款纯电动车型。新车定位于紧凑级家用轿车，车身的长宽高尺寸分别为：4287mm×1836mm×1516mm，轴距为 2705mm。

内饰方面，MG MULAN 内饰整体风格简洁现代，中控台屏幕和多功能仪表屏幕均为悬浮式设计，车内将配备 360° 全景影像系统和 PM2.5 全效空气粉尘净化系统。

在动力方面名爵 MG MULAN 有两驱版和四驱版，同时分三个动力版本和对应的三个续航里程，MG MULAN 的动力系统分别为：搭载 125kW 单电机 + 51kWh 电池版本、搭载 150kW 单电机 + 64kWh 电池版本、搭载总功率 315kW 双电机 + 64kWh 电池版本，对应的续航里程分别为 425km、520km 和 460km。

IT之家了解到，今年 1-6 月，MG 海外销量依旧保持强劲增长势头，累计达到 20.8 万辆，同比增长 68%。