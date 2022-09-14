世嘉《如龙 维新！ 极》公布，将于 2023 年 2 月全球发售

IT之家 9 月 14 日消息，在今早举行的新一期索尼“State of Play”游戏发布会中，世嘉也宣布了《如龙》系列新作《人中之龍維新: 極》。新作将于 2023 年 2 月登陆 PS5 / PS4 / Xbox Series / Xbox One / PC 平台，全球同步发售。

从命名不难看出，本作是 2014 年《如龙 维新》的重制版。虽然讲的是坂本龙马的故事，不过毕竟由人龙工作室出产，这款《如龙 维新》虽然时代在幕末，但无论人脸模组、声优、乃至于游戏系统等等，很多部分都有着《如龙》的影子。

《如龙 维新》是以幕末的「京都」为舞台，主角坂本龙马以及其它活跃于这个时代的历史英雄们将一一登场，即将上演一场至今都无人知晓的崭新幕末历史。

京城，1860 年代。一名为正义而战的庄严武士，将永远改变日本的历史轨迹。拔出你的刀，在这场激烈的历史冒险中投身革命。

此外，世嘉还公布了一段 RGG SUMMIT 2022 预告宣传片「Storm a Castle」，并将于今晚举办《如龙》新作发布会，除了《如龙 维新 极》之外，还有其他最新情报即将公开。

▼ 图源索尼 / 世嘉

IT之家了解到，《如龙》是世嘉制作与发行的动作冒险游戏系列，首作于 2005 年在 PlayStation 2 平台上发行。

该系列作品的主要场景常设定在东京都中的虚构地区“神室町”，截至本传 6 代主线聚焦于极道组织东城会旗下的桐生一马；以桐生为中心描绘黑社会间的冲突，及极道中人各自的生存姿态。自本传 7 代起转以同为黑帮份子的春日一番作为主角。