《仁王》团队新作《浪人崛起》公布预告，2024 年索尼 PS5 独占发售

IT之家 9 月 14 日消息,在今日的索尼 State of Play 发布会上,《仁王》制作团队 Team Ninja 公布了一款新的动作 RPG 游戏《浪人崛起(Rise of the Ronin)》,将于 2024 年在 PlayStation 5 游戏机独占发售。

《浪人崛起》被描述为“以战斗为中心的开放世界动作角色扮演游戏”,发生在长达 300 年的日本江户时代末期,通常被称为幕末,玩家将扮演一名浪人,成为不受任何主宰和束缚的战士。

据介绍,游戏设定在 19 世纪后期,日本正面临着最黑暗的时代,因为它与压迫性的统治者和致命的疾病作斗争,而随着德川幕府和反幕府派系之间的内战继续肆虐,西方影响力开始渗透。

IT之家了解到,游戏开发者将其描述为“一种全新的 Team Ninja 体验,它将让玩家沉浸在一个受历史启发的世界中,同时将其著名的战斗动作与武士刀等相结合,以及描绘其时代独特个性的新枪械武器。”

“通过我们多年来获得的所有技能和知识,尝试彻底描绘日本历史上最关键的革命,包括许多人会回避的最黑暗和最丑陋的章节,将游戏提升到一个新的水平。”

此外,游戏似乎支持多剧情分支,号称“你将遇到的角色都有自己的正义和动机,无论你决定支持还是反对他们…… 你做出的每一个决定都很重要。”