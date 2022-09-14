全球首搭华为 AR-HUD，上汽飞凡 R7 将于 9 月 27 日上市

IT之家 9 月 14 日消息，上汽飞凡品牌旗下首款旗舰 SUV 车型「极智高阶纯电 SUV」飞凡 R7 将于 9 月 27 日正式上市，并于 10 月下旬开启首批交付，有望主打 25 万元级以上市场。

据介绍，飞凡 R7 搭载了 1 颗最远探测距离达到 500 米的 LUMINAR 1550 nm 高规激光雷达、2 颗最远探测距离 350 米且可探测物体高度得 Premium 4D 成像雷达、4 颗增强版远距离点云角雷达、12 颗超声波雷达、12 颗 800 万像素摄像头、1 个厘米级定位系统以及 1 套 DMS 车内驾驶员状态监测系统，同时还搭载了飞凡智驾共创中心全栈自研全融合高阶智驾系统 ——RISING PILOT。

硬件方面，飞凡 R7 还搭载了英伟达 Orin X 芯片，单颗芯片的算力达到 254TOPS，配备 43 英寸宽幅真彩三联屏与全球首发量产的华为视觉增强 AR-HUD 平视系统共同组成 RISING MAX 3+1 巨幕系统，其中中控屏是 15.05 英寸的 AMOLED 超清屏，2.5K 高分辨率，搭载 8155 芯片，仪表屏和副驾驶屏尺寸分别是 10.25 英寸和 12.3 英寸，而且副驾屏可实现独立影音试听体验。

新车有两驱和四驱版本，搭载容量为 77 和 90kWh 的三元锂电池、并支持换电，综合续航有望超过 600km。

此外，飞凡 R7 采用无框感应式电开关车门，集感应式电开门和电吸门于一身，同时前后排座椅均采用 NAPPA 真皮包裹，副驾独立配备电动腿托和加热脚垫。