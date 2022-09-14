华为 MateStation S 台式机 12 代酷睿版开售，到手价 4399 元起

IT之家 9 月 14 日消息，9 月 6 日，华为发布了新款 MateStation S 台式机，搭载 12 代酷睿处理器，首发价 4399 元起。今日，该机正式开售。

新款华为 MateStation S 台式机采用了 8L 小巧机箱设计，至高可搭载第 12 代英特尔酷睿 i7-12700 处理器，至高配备 256G 高速固态硬盘 + 1T 大容量机械硬盘，16G DDR4 双通道内存。

新款华为 MateStation S 台式机搭载了 2x2 双天线 Wi-Fi 6，速率至高可达 2400Mbps。同时，该台式机支持蓝牙 5.1 无线连接。

接口方面，新款华为 MateStation S 台式机前置面板配备 2 个 USB 接口，后置 6 个 USB 接口，显示接口除了支持 HDMI 以外，也配备了 DP 接口，基本可以满足绝大部分主流输入设备。

新款华为 MateStation S 台式机支持超级终端功能，用户可实现手机、平板等设备与新款华为 MateStation S 台式机的互联互通。具体来说，手机、平板等设备接收到的材料、文档、图片，都可以与电脑双向拖拽互传。同时，用户还可以在新款华为 MateStation S 台式机上打开 3 个手机应用窗口，直接在 PC 上操作手机 App。

除此之外，新款华为 MateStation S 台式机还能够与显示器、无线耳机、键鼠、音箱和打印机等设备互联协同，实现信息同步，资源共享，体验鸿蒙生态的便利。

IT之家了解到，新款华为 MateStation S 台式机搭载了“移动应用引擎”，从底层实现了 Windows 系统与移动 App 的兼容，让用户可以在一个屏幕内享受两种生态，像是在新款华为 MateStation S 台式机上点外卖、聊微信、刷抖音等都不在话下。

新款华为 MateStation S 台式机具备远程 PC 的能力，用户可通过华为平板的远程访问卡片，输入同一华为账号下的 PC 的开屏密码，访问华为 MateStation S，实现远程办公。