印度 Redmi Note 10 Pro / Pro Max 更新 MIUI 13 后相机崩溃，官方宣布将提供免费维修

IT之家 9 月 14 日消息，2021 年 12 月 28 日，小米推出了 MIUI 13，引入了小部件、小米妙享中心、MiSans 字体、人脸验证防护等新功能。2022 年 1 月 14 日，小米向第一批开发版公测机型推送了 MIUI 13。

据 91mobiles 今日报道，印度 Redmi 近日为 Redmi Note 10 Pro / Pro Max 两款机型推送了 MIUI 13，但有用户反馈，更新 MIUI 13 后，手机的相机 App 崩溃，不能使用。还有用户表示，即使在 Instagram 等第三方应用程序，手机相机也会崩溃。考虑到相机是许多用户在手机上使用较为频繁的应用，这一问题不可谓不严重。

对此，印度 Redmi 官方表示，Redmi 公司已经发现了这一问题，并且将为出现问题的 Redmi Note 10 Pro / Pro Max 用户提供免费的技术支持和维修服务。

IT之家了解到，2021 年 3 月 4 日，Redmi 在印度推出了 Redmi Note 10、Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10 Pro Max 三款机型，起售价 11999 印度卢比（约 1051.11 元人民币）。其中，Redmi Note 10 Pro / Pro Max 两款机型皆搭载 6.67 英寸 FHD+ AMOLED 屏幕，配备高通骁龙 732G 处理器。