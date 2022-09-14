国轩高科：目前订单饱满，新产线产能正在爬坡中

IT之家 9 月 14 日消息，今日，针对公司动力电池和储能电池的出货情况，国轩高科在投资者互动平台表示，公司目前订单饱满，随着新产能的逐步释放，每月出货量稳步提升。

谈及公司第二条碳酸锂产线时，国轩高科透露，国轩科丰新产线已于 9 月初投产，目前产能正在爬坡中，公司会加快项目推进，力争早日实现满产，宜丰的碳酸锂生产线也将于明年年初投产，以满足明年的公司经营及市场发展需要。

IT之家了解到，国轩高科还表示，公司积极关注新能源汽车动向，并持续开拓国内外优质客户，公司有长城、吉利、领跑等客户，并与海外客户建立良好战略合作关系，有大众、TATA、美国某车企等客户。公司将持续推进全球化战略，以整车为主，在现有客户的基础上不断优化客户结构，并持续提升产品力，攻克 B 级车市场，不断提升中高端市场份额。

此外，国轩高科指出，除新能源汽车客户外，公司产品也向储能、PACK 及国际客户供货，公司交付订单至实现装机存在时间周期、统计口径等多种因素影响，公司电池出货量与市场公开装机量存在差异性。公司目前在手订单充足，出货量快速稳步增长，生产经营有序。

毛利率方面，国轩高科称上半年原材料价格持续上涨会对公司毛利率造成一定的影响。公司将着重从如下方面提高毛利率：与下游客户协商议定产品价格，同时与战略客户建立了价格联动机制；公司将进一步完善全产业链布局，提高自供比例，降低原料采购成本；积极开发优质客户，推动公司良性发展；加强公司内部管理和工艺提升，实现成本优化。