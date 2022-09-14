realme C30s 入门级手机印度发布：搭载紫光展锐芯片，起售价约 656 元

IT之家 9 月 14 日消息，今年 6 月份，realme 在印度推出了 realme C30 手机。今日，realme 在印度发布了 C30 系列新品 ——realme C30s 入门级手机。

realme C30s 采用 6.5 英寸 HD + 分辨率 LCD 屏幕，采用水滴屏设计。影像方面，realme C30s 前置 500 万像素自拍摄像头，后置 800 万像素摄像头，支持 1080P / 30fps 视频录制。性能方面，realme C30s 搭载紫光展锐 SC9863A 芯片，该芯片拥有 4 个运行频率为 1.6GHz 的核心，4 个频率为 1.2GHz 的核心，CPU 为 GE8322。

续航方面，realme C30s 内置 5000mAh 电池，支持 10W 有线充电。其他方面，realme C30s 拥有 2+32 GB 和 4+64 GB 两种存储规格，支持 1TB 的 microSD 卡扩展。同时，该机采用侧面指纹识别，保留有 3.5mm 耳机接口。

IT之家了解到，realme C30s 拥有黑色和蓝色两款配色，整机厚约 8.5mm，重约 186g。售价方面，realme C30s 手机 2+32 GB 版售价 7499 印度卢比（约 656.91 元人民币）， 4+64 GB 版售价 8999 印度卢比（约 788.31 元人民币）。