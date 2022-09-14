光荣特库摩《零 ～月蚀的假面～》中文重置版明年初登陆主机 / PC，预告片发布

IT之家 9 月 14 日消息，据光荣特库摩官方消息，2008 年发售的原版《零 ～月蚀的假面～》迎来中文重制版，2023 年初登陆 Switch / PS5 / PS4 / Xbox X / S / Xbox One / Steam 平台。

游戏截图：

IT之家了解到，《零 ～月蚀的假面～》中文重置将带来更高画质，支持新一代游戏机的特性。

游戏介绍：

幼少时期，在孤岛“胧月岛”上的祭祀中遭遇“神隐”的少女们，为了追寻失去的那一天的记忆而再度造访孤岛。依靠能够拍摄看不见的事物并将其封印的“射影机”以及手电筒的微光探索各种各样的场景，击退袭来的怨灵并追寻事件的真相。

通过拍摄击退并封印怨灵的古旧相机“射影机”是本作中不可或缺的重要道具。与灵体的战斗中，将以“射影机”作为武器，用快门捕捉并拍摄来给灵体造成伤害。

另外，使用“射影机”拍摄可疑的场景，便能以它特殊的力量使解决谜团的重要线索显形，在游戏探索中也有著重要的作用。

通过月光和手电筒的微光，探索岛上昏暗的洋馆与废弃医院。

另外，故事剧情也会由触碰各种场景中可以的物体发展。通过查看过去的报纸或备忘录，逐步揭开发生过那个阴森的事件的过去以及主人公失去的记忆，来接近故事的真相。