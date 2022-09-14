消息称明年将有多款 1 英寸主摄手机发布，分别联名徕卡、哈苏、蔡司

IT之家 9 月 14 日消息，今年 7 月 4 日，首款搭载 1 英寸主摄的小米 12S Ultra 发布，该机首发索尼 IMX989 传感器，售价 5999 元起。今日，有博主称明年将会有多款搭载 1 英寸主摄的手机发布。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，到明年第一季度，市面上将会出现联名徕卡的 1 英寸主摄手机、联名哈苏的 1 英寸主摄手机、以及联名蔡司的 1 英寸主摄手机。结合各手机厂商目前产品线，这些机型可能为小米 13 Ultra、OPPO Find X6 Pro、vivo X90 Pro。

据该博主此前爆料，首批搭载骁龙 8 Gen2 的手机预计在高通的骁龙峰会后发布，目前暂定 11 月下半月，首发厂商进度正常。因此，在今年 11 月至明年 1 月期间，小米、OPPO、vivo 这三家手机厂商都将发布自家旗舰手机。

▲ OPPO Find X5 Pro

IT之家了解到，此前爆料显示，小米 13 Ultra 将补足 12S Ultra 的快充遗憾，采用超百瓦快充。对于 OPPO Find X6 系列，OPPO Find X6 标准版将采用 1.5K 分辨率屏幕，Find X6 Pro 将采用 2K 分辨率屏幕。影像方面，OPPO Find X6 系列将采用新款高像素长焦摄像头。外观方面，OPPO Find X6 系列将采用单挖孔曲屏设计，机身背部为“家族式不可能的曲面 3.0”，预计该机会在 OPPO Find X5 背部设计上有所升级。