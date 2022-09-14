工信部：将从供需两侧同时发力，以高质量供给引领带动家电消费

IT之家 9 月 14 日消息，今日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场，主题是“推动消费品工业增品种 提品质 创品牌”。

工信部消费品工业司司长何亚琼表示，家用电器产业在满足人民美好生活需要、促进国内消费市场、拉动工业经济增长等方面起到重要作用。工信部积极履行家用电器行业管理职责，主要开展五方面工作。

一是推动优化升级。开展家电生产线技术改造，引导企业重点开发智能、绿色的家电产品，培育 11 个特色产业集群。

二是加强品牌建设。建立家电行业自主品牌培育评价指标体系，在电冰箱、洗衣机、空调等重点品类中开展品牌评价，一批知名家电品牌已具有较强国际影响力。

三是完善创新体系。推动建成国家高端智能化家用电器创新中心，促进关键共性技术研发、产学研合作和创新成果产业化。

四是加快稳链强链。开展家用电器产业链供应链稳链强链行动，编制重点家电品类产业链图谱，提升产业链供应链稳定性。

五是促进家电消费。引导家电企业积极参与“家电下乡”“以旧换新”，配合组织开展“双品网购节”“网上年货节”等活动，促进家电升级消费。

工信部数据显示，2021 年行业规模以上企业营业收入 1.7 万亿元、利润总额 1219 亿元, 分别同比增长 15.5%、4.5%；全行业实现出口超 1000 亿美元，同比增长超 20%，产品畅销全球 160 多个国家和地区，服务全球 20 亿以上家庭用户，冰箱、空调、洗衣机等主要产品产量占全球比重超过 50%。

IT之家了解到，工信部下一步将从供需两侧同时发力，以高质量供给引领带动家电消费。一是引导企业积极开发绿色智能家电等产品。推广个性化定制、柔性化生产等新模式，满足消费者多元化需求。二是推进家电标准体系建设，倡导绿色消费理念，促进家电更新消费。三是在家电领域培育一批智能制造示范工厂，打造一批知名品牌，推广一批优质企业和新品精品，提振家电消费信心。