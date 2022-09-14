Supercell 全球工作室前负责人 Jim Yang 已加盟《原神》开发商米哈游

IT之家 9 月 14 日消息，领英（LinkedIn）个人页面显示，原芬兰游戏开发商 Supercell 总经理兼全球工作室负责人 Jim Yang 已于 2022 年 9 月加入国内游戏开发商米哈游，担任其国际部门 HoYoverse 总裁一职。

从领英资料来看，在此之前，Jim Yang 曾在腾讯和拳头游戏（Riot Games）任多个企业发展、战略、投资和产品管理职务。Jim Yang 的职业生涯始于金融行业，曾是 PAG Asia Capital 的创始团队成员和私募股权投资者，以及摩根士丹利的投资银行家。

此外，今年 2 月，米哈游（MiHoYo）宣布正式推出全新前瞻品牌 HoYoverse，旨在通过各类娱乐服务为全球玩家创造和传递沉浸式虚拟世界体验。HoYoverse 将通过在蒙特利尔、洛杉矶、新加坡、东京和首尔的办公室开展业务，拓展内容制作、技术研究和发行职能的工作。

IT之家了解到，HoYoverse 联合创始人兼 CEO 蔡浩宇此前表示：“成立 HoYoverse 的使命是打造一个由内容驱动的宏大虚拟世界，游戏、动画和其它多种娱乐类型在这里融合，为玩家提供高自由度和沉浸感。”