Nothing Phone（1）手机在印度 20 天销售超 10 万台，安卓 13 升级需继续等待

IT之家 9 月 14 日消息，推出后两个多月，Nothing Phone (1) 通过其推出合作伙伴 Flipkart 在印度积累了强劲的销售数字。这些数字对于印度等竞争激烈的市场中的新玩家来说尤其有利。

Nothing India 副总裁兼总经理 Manu Sharma 表示，Nothing Phone (1) 目前在 8 月底在印度拥有超过 10 万客户。Nothing 品牌在 Flipkart 上仅 20 个销售日就售出超过 10 万台手机。

Sharma 还表示，Nothing Phone (1) 目前是 Flipkart 上 30000 印度卢比以上价格段中最畅销的智能手机。这款手机受到了客户的强烈欢迎。

Nothing 称，该公司将很快发布其第四个主要软件更新 Nothing OS 1.1.4。虽然该公司没有详细说明确切的发布日期和更新的细节，但 Sharma 表示，该更新将为客户提出的关键问题 Bug 提供修复，以及改进相机和电池等方面。

当被问及即将推出的 Android 13 更新时，Sharma 强调，公司的首要任务是在加快发布周期内提供良好的软件体验。Android 13 更新的发布和 Nothing Phone (1) 的开发时间表也使得尽快整合更新变得困难。

至于未来，Sharma 暗示即将推出的生态系统设备，但拒绝进一步详细说明。

在印度节日中，Nothing Phone (1) 将迎来限时降价和返现奖励。8GB+128GB 型号售价为 31999 印度卢比（约 2803.11 元人民币）（目前为 33999 印度卢比，约 2978.31 元人民币），8GB+256GB 型号为 34999 印度卢比（约 3065.91 元人民币）（目前为 36999 印度卢比，约 3241.11 元人民币），12GB+256GB 型号为 37999 印度卢比（约 3328.71 元人民币）（目前为 39999 印度卢比，约 3503.91 元人民币）。指定银行的客户还将获得额外的 3000 印度卢比现金返还。

T 之家了解到，Nothing Phone (1) 采用骁龙 778G+ 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 33W 快充，搭载基于 Android 12 的 Nothing OS。