奇瑞“科技 DAY”将于 9 月 16 日举办：智能飞行座舱、EEA5.0 架构、全新混动发动机等将亮相

IT之家 9 月 14 日消息，从奇瑞汽车获悉，9 月 16 日，“瑶光 2025 奇瑞科技 DAY”将在芜湖开启。奇瑞称这一次将系统性对外展示其多年来坚持自研和科技创新的成果，多项黑科技及一款愿景概念车将亮相。

数据显示，截至目前，奇瑞已累计申请专利 24000 余件，累计授权 16000 余件。

在此次“科技 DAY”上，奇瑞专门设立了“新能源”“黑科技”等展区，公开展出智能飞行座舱、EEA5.0 架构、EXIII 超级滑板平台、全新混动发动机等诸多在智能化和新能源领域的技术。

据介绍，智能飞行座舱是奇瑞最新研发的新一代智能座舱。座舱内部采用了奇瑞独创的可变轴距环抱式两座星云座舱布局，座舱轴距可变，当座舱为最大轴距的时候，驾驶员会和后排座位平齐，可以和后排乘员互动。同时，这款智能座舱拥有全球首发的眼随律动仪表及独创的三维显示技术，还配备了超视界 OLED 星空顶。

IT之家了解到，EEA5.0 和 EXIII 超级滑板平台则分别是奇瑞开发的新一代电子电器架构和整车平台。

在此次“科技 DAY”上，奇瑞还将对外发布“瑶光 2025”战略。“瑶光 2025”战略囊括了火星架构、鲲鹏动力、雄狮科技、银河生态等四大核心技术领域，13 大核心技术。此外，一款 GENE（基因）概念车也将在本次科技日上与公众见面。