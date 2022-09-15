《羊了个羊》的“吸金”之旅，幕后推手月流水曾破亿…

近两天，一款名为《羊了个羊》的小程序游戏突然在网上爆火，并迅速登顶微博热搜第一。

顾名思义，这是一款以“羊”为主题的消除闯关游戏，逻辑上与消消乐相类似。玩家点击游戏中的物品，并转移至游戏界面下方的槽内，出现连续三个相同的物品就可以消除，槽位满了但物品仍未清理完则通关失败。而通关成功，则可以进入到省或地级市的榜单，从而助力地区排名。

在一位游戏行业从业者看来，因为有地域攀比，而且玩法容易上手、成瘾性强，像《羊了个羊》或者早前的《合成大西瓜》等小游戏很容易爆火。但也正因为玩法相对单一，而且容易有更新的游戏替代品，所以这些小游戏也很容易快速被玩家遗忘。

值得注意的是，对于《羊了个羊》不少玩家虽然越玩越“上头”，但同时也吐槽游戏过完率极低，“卡在了第二关。”有从业者指出背后游戏公司的赚钱套路：“每一局每张牌都可以随机调整难度，为的就是逼氪或者看广告。”

2 天服务器崩了 3 次 过关率低为赚广告费？

因为访问量骤增，2 天内，《羊了个羊》服务器就出现了多次异常，导致玩家无法登录游戏。有意思的是，在多次修复好服务器 bug 后，《羊了个羊》发布了一则招聘信息，“急招后端服务器开发，推荐和自荐入职都可奖励 5000 元。”

而更多玩家则指出《羊了个羊》过关通过率极低，不少人都卡在了第二关。“你们的关正常人真的能过吗？”“我劝你开个直播让我看看你是怎么过的”，有网友在《羊了个羊》官方微博评论里吐槽。

在游戏行业，像消消乐、《羊了个羊》这类的小游戏均被称为“三消游戏”。在一位头部游戏公司员工看来，《羊了个羊》的出圈有多个因素影响：一是有地域攀比，游戏通过激发地域自我保护欲望，吸引玩家参加；二是“三消”玩法易上手易沉迷，看似简单但背后隐藏很多逻辑；三是通关人少，在通关后就具有社交展示价值。

此外，《羊了个羊》设置了 3 个道具，玩家可以通过分享获取，另外看视频广告可以复活。因此虽然不少玩家越玩越“上头”，但也忍不住评论称：“他就是想让你看广告，你以为真想让你过关啊。”

“游戏本身是不赚钱的，广告却是实打实的收入。”另一位游戏行业从业者解释称，“现在的三消游戏已经越做越重度了。游戏难度是可以调整的，现在的厂商每一局每张牌都可以随机调整，为的就是逼氪或者看广告。”

值得注意的是，在《羊了个羊》一夜成名后，有网友质疑，该游戏抄袭了另一款游戏《3tiles》，“玩法一模一样，只是更换了图标。”但也有网友不以为然，“类似的玩法早就有了，曾经在 4399 游戏里玩过很多类似的。”

起底幕后开发公司 此前已有月流水破亿案例

据了解，《羊了个羊》由北京简游科技有限公司（以下简称“简游科技”）开发。根据“游戏日报”报道，《羊了个羊》制作周期约 3 个月，期间还进行了诸多调整。

工商数据显示，简游科技成立于 2021 年 1 月，注册资本约 117 万元，由张佳旭、厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆网络”）、北京乐闪科技有限公司（以下简称“乐闪科技”）共同持股。其中雷霆网络为 A 股上市游戏公司吉比特旗下公司。资料显示，吉比特于 2022 年 6 月入股，持有简游科技 10% 的股份，为第二大股东。

针对《羊了个羊》一夜走红的现象，吉比特方面回应投资者称：已关注到《羊了个羊》的爆火，该款游戏是由吉比特参股公司研发，投资比例不高，相关收入将体现在吉比特的投资收益部分。

资料显示，简游科技的另一个法人股东乐闪科技，是一家移动营销公司。那么，《羊了个羊》的出圈是否可能存在幕后推手呢？

“游戏市场跟影视剧市场一样，谁都没法预测哪个会突然爆火，不排除营销推广，但内核也是游戏本质耐玩或者好玩才能促成。”在前述头部游戏公司员工看来，突然火爆的小游戏比比皆是，微信小游戏的培养、买量市场成熟加上用户认可分享，通常能很快引爆一款小游戏，比如之前也很火爆的《合成大西瓜》。

根据“游戏日报”报道，简游科技重点聚焦休闲、社交赛道。此前该公司就曾有过成功的小游戏开发案例，其制作的《海盗来了》是微信小游戏首款月流水破亿的产品，日活曾高达 2500 万。

知识产权信息显示，简游科技 10 余项游戏软件著作权已获得登记批准，包括羊了个羊、流浪宠之家、月之村、疯狂擦一擦、解救大西瓜等。

不过，前述游戏行业从业者也指出，因为碎片时间以及成瘾性强，小游戏容易爆火，但也极容易被遗忘，因为玩法相对单一，而且容易有更新的游戏替代品，“现在也很少人玩合成《大西瓜》了吧，《羊了个羊》可能也是差不多的命运。”