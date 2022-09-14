火到宕机的微信小游戏《羊了个羊》被指抄袭：服务器两天崩三次，通关率不到 0.1%

IT之家 9 月 14 日消息，近日，一款名为“羊了个羊”的微信小游戏突然火爆全网，并于今日中午登顶微博热搜，相关话题“羊了个羊”“羊了个羊 抄袭”占据热搜榜前两位。

游戏介绍显示，《羊了个羊》是一款超难的闯关消除小游戏，通关率不到 0.1%。

IT之家体验发现，《羊了个羊》与多数消除类游戏玩法类似，玩家需将关卡中相同的道具消除。除第一关缺少难度外，游戏第二关难度陡升。不少网友纷纷吐槽“第二关玩了十几遍都没过”“熬夜一晚上没过”等。

根据《羊了个羊》官方微博公布的信息，《羊了个羊》服务器两天已崩了三次。由于火爆程度超预期，目前官方甚至称“急招后端服务器开发”。

需要注意的是，在“羊了个羊 抄袭”话题中，《羊了个羊》被指抄袭同为三消游戏的 《3 Tiles》。有网友称很早之前就有类似的立体消消乐游戏，但也有网友指出“虽然都是消消乐但界面和 《3 Tiles》太像了”。

另据中新经纬报道，北京简游科技有限公司相关负责人否认《羊了个羊》抄袭《3 Tiles》，并称《羊了个羊》游戏使用的是最基础的游戏玩法，如果“连成三个”的玩法就算抄袭，那这样的游戏也太多了。其表示公司不会对此理会，用户自然有自己的判断。

▲ 《3 Tiles》App Store 官方宣传图