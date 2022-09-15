不满扎克伯格与 Meta 元宇宙，美国男子向大学投放爆炸包裹

北京时间 9 月 15 日消息，当地时间周二，美国东北大学发生一起爆炸案件，校内虚拟现实中心的工作人员打开包裹时不慎被炸伤。波士顿警方调查发现，包裹内还包含一张批评 Facebook 创始人马克・扎克伯格和元宇宙概念的纸条。

▲ Facebook 母公司首席执行官马克・扎克伯格

警方在新闻稿中透露说，两个未知来源的包裹被送到了大学，其中发生爆炸的包裹导致现场一名 45 岁男子手部受了轻伤，另一包裹由波士顿警方拆弹小组处理，未发现任何爆炸物证据和引起爆炸的引爆系统。

据了解，Facebook 创始人马克・扎克伯格曾就读于波士顿的哈佛大学，与东北大学没有已知联系。美媒报道称，爆炸包裹专门送到了该大学的虚拟现实中心，该中心拥有 100 多名会员，其 Facebook 页面上显示，它“努力缩小教室和虚拟环境之间的差距”。

事件发生后不到三个小时，美国东北大学表示问题已“得到控制”，并强调“我们将永远维护一个安全的校园”。

由于调查正在进行，波士顿警方拒绝就包裹性质发表评论。Facebook 母公司 Meta 的发言人没有回复置评请求。

过去一年中，扎克伯格的公司更加专注发展虚拟现实项目，包括开发 VR 社交平台 Horizon，他还将公司名称更改为 Meta。今年 7 月，扎克伯格因发布了一张元宇宙自拍引起网友群嘲，被批“太丑”。

Meta 公司在扎克伯格的安保支出上花费不菲。4 月，有媒体报道称报道称，在 CEO 的安保和私人飞机出行费用上，公司支出达到了创纪录的 2700 万美元。

“我们相信扎克伯格先生的角色使他处于一个独特的位置：他是 Meta 的代名词，因此，对公司的负面情绪与扎克伯格先生直接相关，并且经常转移给扎克伯格先生”，曾有监管文件这样表述。