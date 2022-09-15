谷歌 2022 开发者大会召开，再次拥抱苹果？

一年一度的谷歌开发者大会，是谷歌向外界展示最新技术、产品以及商业创新的窗口，同时也是外界通过大会，了解谷歌乃至于全球移动互联网技术演进、创新趋势的绝佳机会。

9 月 14-15 日，谷歌 2022 开发者大会以线上 + 线下联动召开，围绕 Google 在数字创新领域的最新突破，介绍了 Google 跨平台技术、隐私保护、AI 以及 XR 等技术，以及最新的商业落地成果。

大会开幕式上，Google 大中华区总裁陈俊廷登台发言指出，“面对当下复杂的全球环境和深刻变化，科技不再仅限于解决问题，更是在帮助他人创造美好。越来越多的工程师正使用科技和数字化力量来整合信息，应对变化。”

面向当今和未来的产品与服务，这一届的开发者大会，谷歌如何为开发者和合作伙伴提供持续的支持，一起共码未来？

要与苹果更近一步

据 Google Play 中国大陆地区商业拓展负责人赵伊江介绍，截至目前，Android 系统已运行在超过 30 亿台设备上，如此庞大基数的产品数量中，如何解决不同产品设备上应用间数据互通、界面适配等问题，成为了开发者们不得不面对的一大挑战。

而借助谷歌提供的 Android Studio 开发者平台，Firebase 以及 Flutter 框架等技术能力支撑，这些跨设备、跨平台间的应用开发及部署难题，正在变得越来越简单，消费者们所能够享受到的跨平台交互体验不断成为现实。

Firebase 是一款基于谷歌云实现的，能够帮助手机以及网页应用开发者轻松构建 App 的高效开发者工具。而 Flutter 则是谷歌开源的用户界面构建工具包，能够帮助开发者通过一套代码库，实现高效构建多平台应用，支持移动、Web、桌面和嵌入式等平台的开发部署。

据本次发布会介绍，目前，Firebase 已经与 Flutter 实现了稳定集成，谷歌已经将 Flutter 相关的源代码和文档，迁移至 Firebase 主代码库和网站。这意味着，两者的结合。将进一步加速谷歌使用了此技术开发者们的跨平台开发速度。

事实上，在今年五月举办的谷歌 I / O 开发者大会上，谷歌便宣布了 Firebase 支持跨平台移动开发框架 Flutter 的消息，并进一步宣布 Firebase 支持更多 Swift 语言功能，可实现对苹果 iOS 等系列应用有更好支持。

移动互联网时代，以谷歌为首的开源派移动运用开发厂商，以及以苹果为首的闭源系移动运用开发商们，由于底层技术的不互通，往往面临着采用了生态以及产品割裂的问题。随着 Firebase 宣布完全支持 Swift 语言，未来苹果开发者将可以直接使用最新的 Swift 功能调用谷歌的 Firebase 功能，实现两个系统间数据和资料的共联，进而提升跨平台产品研发及部署的效率。

据 Flutter 产品经理本次开发者大会上介绍，在一份最新的调查报告中，85% 的开发者认为 Flutter 让他们的应用得以覆盖更广的平台。而在此次的开发者大会中，Flutter 与 Firebase 的结合，同样成为了本次大会重点介绍的部分。

近年来，包括华为、苹果等具备系统级实力的手机终端厂商，均在积极推进跨终端技术研发及产品部署能力，随着 Flutter 与 Firebase 技术的不断发展以及二者间融合深化，谷歌为主导的“跨平台”技术能力也正不断加速。

据谷歌官方公布数据，目前，Flutter 已基本超过其他跨平台框架，成为最受欢迎的移动端跨平台开发工具，截至 2022 年 2 月，有近 50 万个应用程序使用了 Flutter。

此外，在众多推出的新功能中，Firebase 宕机分析服务 Crashlytics 更是大更新，大幅强化对 Flutter 应用关注和监控。

隐私保护成焦点

就在上个月，Android 13 稳定运行版正式面向全球用户发布，分别针对隐私保护、系统生产力、以及生产标准等方面能力进行升级。其中，隐私保护成为了重点提及的对象。本次开发者大会，有关于用户数据以及开发者知识产权的保护，也被重点提及。

对于移动互联网平台型企业而言，商业成功的根本，在于获得用户以及平台上利益相关方的信任，并基于此形成产生利益交换。近年来，全球各国出于用户隐私以及数据保护等方面的顾虑，不断推出对于科技互联网企业的数据获取限制举措。国内方面，近两年来有关于《个人信息保护法》《网络安全审查办法》《数据安全法》等一系列法律法规的出台，也向外界展示了社会层面对于个人信息保护的高度重视。

据 Google Play 中国大陆地区商业拓展负责人赵伊江介绍，在 Google play 上，目前谷歌推出的 Date safety section 技术，能够让用户直观地了解到设备对数据的收集。与此同时，谷歌还专门针对广告投放推出了保护用户隐私的投放方法，以确保用户的隐私和数据能够得到保障，在商业投放与隐私之间取得平衡，未来谷歌也将持续推进该方案得到行业的认可与普及。

在移动应用开发过程中，第三方的 SDK 为 App 提供了对数据和广告效果追踪的全方位支持，但由于 SDK 来自第三方，这也为 App 带来了安全隐患。为保证广告监测的安全性，Google play 为开发者提供了全新的 SDK 检索功能，进一步帮助 Android 开发者更明智地选择、集成并使用 SDK。

此外，谷歌还推出了保护应用免遭盗版和欺诈活动的侵害的技术，多方位保护开发者以及用户权益。

移动 AR，撬开元宇宙大门？

在今年五月份的谷歌 I / O 上，谷歌发布了云 XR 串流服务 ——Immersive Stream for XR（预览版）。据悉，该服务基于 Google Cloud 架构，形式与 Stadia 类似，只需要一个 URL 或二维码，就能在任何设备上的浏览器中运行 AR / VR 内容，特点是可流畅运行高保真 3D 内容。

与此同时，谷歌还提出了基于 Android 和 iOS 的 ARCore Geospatial API（ARCore）。据介绍，ARCore 将使开发人员能够在 87 个国家 / 地区的现实世界中创建身临其境的体验，开发者无需到达现场或者扫描物理空间，即可构建相应的 AR 内容，这能节省大量时间以及资源。

本次开发者大会，谷歌特别介绍了 Immersive Stream for XR 的商业落地成果。据介绍，跨境家居电商 Aosom 使用 Immersive Stream XR 技术，为用户搭建更智能的产品体验。让用户无需下载应用程序，即可下载获得服务。此外，国内包括 Cocos 等在内的企业，也已经在尝试与 ARCore 兼容工作，并且已进行了大量验证和开发工作。

此外，谷歌还开设了三场有关于 ARCore 的专题演讲，分别围绕 ARCore 最新动态、通过 VPS 和 ARCore 打造基于位置的 AR 体验以及 ARCore 探秘等方向，展开专题介绍。

今年六月，在 WWDC 2022 上，苹果发布了最新版本的 ARKit 6，对其核心功能进行了升级，以便于开发人员通过 iPhone 和 iPad 构建更好的 AR 应用程序。据悉，目前谷歌 ARCore 已获得三星 S8 和谷歌自家手机 Pixel 的支持，这一举动普遍被外界解读为谷歌对苹果此前发布并升级 ARKit 的回应。

自 2021 年以来，随着 Facebook 更名 Meta，以及包括微软等在内的企业对于 AR、VR 等技术研发投入的不断增大，“元宇宙”成为了新的风口概念，虽然目前看来这一概念存在大量泡沫，真实落地的场景有限，但随着苹果、谷歌等企业在这一领域的持续投入，也许一扇属于“元宇宙”的大门或许正在不断被打开。

技术之外，本次开发者大会也展示了谷歌在帮助中国开发者和创业企业出海，以及推进数字化人才培养等方面的成果。面对当前复杂的全球环境和深刻变化，科技正演变成为应对不确定时鲜有的确定性，越来越多的工程师们，正利用不断演进的技术整合信息并应对着变化。