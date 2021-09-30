谷歌 Android 开发者峰会将于 10 月 27 日召开

IT之家 9 月 30 日消息 谷歌今年最大的开发者大会是谷歌 I/O，在会上推出了大量新服务和对现有服务的升级。

不过，按照谷歌的体量，无法在 I/O 大会上公布所有项目，所以谷歌打算再来三场开发者峰会，分别是：Android 开发者峰会、Chrome 开发者峰会和 Firebase 峰会。

Android 开发者峰会

在一篇博客文章中，谷歌确认 Android 开发峰会将于 2021 年 10 月 27 日召开，为期两天。

该活动将于 27 日上午 10 点在 Android Show 上拉开帷幕，Android Show 是一个技术主题演讲，总结了 Android 开发者的最新消息。在主旨演讲之后，将有 30 多个会议讨论一系列主题。由于此次活动将是线上的，谷歌将回答在线发布的带有“AskAndroid”标签的问题。

今年活动的主题是“跨设备的优秀 App”，谷歌透露将推出新的开发工具、API 和技术，以帮助开发人员创建更好的跨设备 App。

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Chrome 开发者峰会

Chrome 开发者峰会将在 11 月 3 日举行。在本次活动中，谷歌将介绍关于 Chrome 浏览器的最新工具和更新。主题演讲活动和现场提问（AMA）是线上的。

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Firebase 峰会

谷歌 Firebase 峰会安排在了 11 月 10 日，Firebase 是谷歌基于云的应用工具套件。