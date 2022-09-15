微软 Win11 22H2 LTSC 曝光，新的“养老”版本将至

IT之家 9 月 15 日消息，2021 年 10 月，微软开始逐步推出 Windows 11 21H2 版本。虽然大部分注意力都集中在客户端版本上，但 Windows 11 IoT Enterprise 版本也在当天上线。后者带来了对新技术的支持，例如 Windows 子系统 Linux GUI (WSLg)、USB4、Wi-Fi 6E 等。

不过，微软并未发布适用于 Windows 11 IoT Enterprise 的长期服务渠道 (LTSC)。然而，爆料者 Xeno 的最新发现表明，微软可能很快就会发布该版本系统。

在 Windows 11 Build 25198 的 Windows SDK 的 ntdef.h 内核头文件中，Xeno 发现了一个新的潜在 Windows 11 SKU，称为“IOTENTERPRISESK”，十六进制 ID 为“0x000000CD”。

据 Xeno 称，新的 IOTENTERPRISEK 表示即将推出的 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 版本。

从下面构建的 winver 屏幕截图可以看到，系统信息中确实写到了 Windows 11 IoT Enterprise LTSC，而且是基于 22H2 版本。

IT之家了解到，LTSC（长期服务频道）是一个可以减缓更新频率的 Windows 版本，通常为企业提供，还拥有更长时间的支持，不过也被部分个人用户当作“养老”版本使用。