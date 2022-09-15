美国加州对亚马逊发起反垄断诉讼：抬高价格并抑制竞争

北京时间 9 月 15 日早间消息，据报道，日前，美国加州检方将亚马逊告上法庭。加州检方指控该公司与第三方卖家和批发商签订的合同抬高价格，抑制竞争，违反了加州反垄断和不正当竞争法。

最新的诉讼

加州总检察长博塔（Rob Bonta）表示，一些第三方卖家在其他平台提供了更低廉的价格，结果遭到亚马逊的处罚，其中包括产品列表和搜索结果中降级，亚马逊这种行为违反了加州的市场竞争法律。

在正式起诉前，加州检方已经对亚马逊进行了两年多的调查。检方表示，在美国电子商务市场，亚马逊占据了主导地位，这使得亚马逊可以强迫第三方卖家接受各种苛刻的条件，以及支付更高的卖场佣金。

博塔检察长表示，亚马逊的违法行为对美国零售市场产生了广泛的影响，抬高了沃尔玛、eBay 在内零售商的销售价格，这样就可以避免亚马逊面临更加激烈的价格竞争。

面临众多调查

这是亚马逊面临的最新一次调查或诉讼。之前，亚马逊被指操控自家卖场上数以百万计的第三方卖家。此外亚马逊也因为一些大规模并购交易遭到调查，其中包括最近斥资 39 亿美元收购美国连锁医院集团“One Medical”。

7 月份，针对欧盟委员会的反垄断调查，亚马逊同意妥协，即不再把第三方卖家的销售数据利用到自有品牌商品的销售中。

不过，本周，欧盟委员会一名官员在接受英国媒体采访时表示，在遵守即将出台的欧盟竞争法律方面，亚马逊的工作还只是开展过程中，并未完成。

博塔检察长在一份书面声明中表示，亚马逊逼迫第三方卖家接受不公平的协议，抬高了其他平台的零售价格。亚马逊很清楚，第三方卖家不可能说“不”。据悉，加州检察部门的诉状，已经在本周三提交到了旧金山高级法院。

值得一提的是，去年，美国华盛顿市的总检察长拉辛（Karl Racine）也向法庭提交了一个类似的诉讼。不过，法庭驳回了拉辛的诉状，认为拉辛的办公室没有进行充分的调查工作，没有足够证据证明亚马逊政策影响市场竞争的效果。上个月，在获得美国司法部反垄断局的帮助后，拉辛提交了一个申请，要求重新审理诉讼。

拉辛在社交媒体上表示，在这个官司中，法律和事实在检方一边，在华盛顿居民一边。

检方诉求

据报道，加州检方这一次的诉讼，证据充实，利用了 10 多名检察官对亚马逊的调查结果。检方在接受媒体采访时表示，相信这些证据能够支持对亚马逊的罪名指控。据悉，检察官在调查中还和亚马逊的现任和前任员工面谈。

在诉讼诉求上，加州检方要求法庭颁布禁止令，禁止亚马逊处罚在其他平台上以更低价格销售商品的卖家。检方要求亚马逊提供经济赔偿，弥补美国消费者因为抬高售价受到的损失。检方还要求亚马逊向卖家退还非法所得，并且支付罚款，这样可以阻止其他美国电商平台推出类似的违法政策。

亚马逊回应

对于和第三方卖家协议不公平的指控，亚马逊过去曾进行反驳。比如在回应华盛顿市检方的诉讼时，亚马逊表示，第三方卖家可以自由制定其他平台的售价，但是亚马逊自己也有权力，不彰显那些价格没有竞争力的卖家商品。

对于加州检方的诉讼，亚马逊一名发言人重申了上述观点。这名发言人表示，加州检方寻求的结果，可能导致亚马逊反而向消费者抬高商品价格，这并不符合美国反垄断法律的核心目的。

这位发言人表示，希望加州法庭能够得出华盛顿法庭同样的结论，尽早驳回检方的诉讼。

市场垄断地位

加州检方强调称，亚马逊在电商市场的份额，使得第三方卖家除了妥协之外别无选择。检方引述了第三方机构的调查结果，显示美国消费者在寻找特定的商品时，有 74% 的人会直接访问亚马逊。

据悉，这次诉讼中的一个关键点，是亚马逊如何在“购买箱”中展示第三方卖家的商品，“购买箱”是消费者用来确认购买的一个工具，如果在“购买箱”中遭到降级，将会极大影响某个卖家的销量。