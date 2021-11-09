亚马逊对欧洲反垄断调查不满提出上诉，法院驳回

北京时间 11 月 9 日早间消息，据报道，针对亚马逊电商平台如何对待销售商这一问题，欧盟反垄断机构及意大利相应机构展开调查，亚马逊向欧盟法院上诉，要求阻止调查，但亚马逊在诉讼中失败了。

欧盟普通法院（General Court）在裁决中表示，意大利与欧盟各自展开调查，亚马逊想推翻这一决定是不可接受的。去年欧盟委员会决定对亚马逊展开调查，今年 1 月亚马逊上诉，它认为不应该让意大利介入。

亚马逊在声明中表示，公司正在考虑法庭命并考量下一步如何行动，比如上诉。