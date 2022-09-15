英特尔 XeSS 超采样首个第三方实测出炉，媲美英伟达 DLSS 2.3

IT之家 9 月 15 日消息，与英伟达 DLSS、AMD FSR 技术类似，英特尔也将推出自己的游戏分辨率超采样技术 XeSS。近日，外媒 Digital Foundry 已获得英特尔 XeSS 技术的独家使用权，并带来了首个独立测试。

外媒将 Xess 1.187、DLSS 2.3、FSR 2.0 进行了对比测试，测试的游戏是《古墓丽影：暗影》，硬件为锐炫 A770 和 RTX 3070 显卡，在不同的预设下输入分辨率对比如下。

XeSS 从 720p 超采样到 1440p 增加了 2 毫秒的帧渲染时间。使用 XeSS 性能模式将 1080p 超采样到 4K 时，帧渲染时间从 8.8 毫秒增加到了 12.2 毫秒（增加了 3.4 毫秒）。

在性能模式下，《古墓丽影：暗影》可提高 52% 到 88% 的帧率提升，并在带有光线追踪的 3DMark XeSS 测试中提高了 177%。

根据 Digital Foundry 的说法，XeSS 将具有超质量模式，这在 FSR 2.0 或 DLSS 2.3 上并不存在。该模式比质量模式有更高的分辨率，并且可以在 4K 和 1440p 分辨率的《古墓丽影：暗影》中提供 16% 到 23% 的性能提升。

以下是 DLSS、XeSS、原生分辨率下的画面对比：

总体来说，英特尔 XeSS 在适配的《古墓丽影：暗影》下的提升效果部分可与英伟达 DLSS 2.3 相媲美，两者的实现方式也类似，都是采用深度学习来合成接近原生高分辨率渲染质量的图像。不过 XeSS 仍有一些渲染问题，希望可以在后续版本中修复。

IT之家了解到，英特尔公布了支持 XeSS 的游戏，包括《使命召唤：现代战争 II》、《古墓丽影：暗影》、《永劫无间》、《杀手 3》、《死亡搁浅》等超 20 款游戏。

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