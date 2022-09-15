目标每秒 1TB，LG 成功测试下一代 6G THz 网络数据传输

IT之家 9 月 15 日消息，9 月 14 日，LG 官方宣布成功测试了 155 至 175 GHz 频率范围内 6G 太赫兹 (THz) 数据的无线传输和接收，户外距离可达 320 米。

LG 表示，这一里程碑于 9 月 7 日在德国柏林的 Fraunhofer Heinrich Hertz 研究所 (HHI) 实现，代表着 6G THz 在室内和室外城市地区商业化的重要一步，因为城市蜂窝基站的参考覆盖范围是户外约 250 米。与去年 8 月相比，这也是一个重大飞跃，当时 LG 证明它可以在室外 100 米的距离内传输 6G THz 数据。

利用超宽带 UWB 频率的 6G 具有相对较短的范围，并且会经历从传输到接收的功率损耗。为了解决这些问题，LG、Fraunhofer HHI 和 Fraunhofer 应用固态物理研究所 (IAF) 共同开发了一种能够提高传输强度的功率放大器，以及一种可以提高输入信号质量的接收低噪放大器。

LG 首席技术官兼执行副总裁 Kim Byoung-hoon 博士说：“随着我们最新演示的成功，我们离在室内和室外城市区域实现每秒 1TB 的 6G 速度又近了一步。LG 将继续与研究机构和行业创新者合作，进一步巩固其在 6G 技术方面的领先地位。我们预计 6G 将成为未来业务和新用户体验的主要驱动力。”

IT之家了解到，LG 计划在 9 月 23 日首尔举办的 6G 盛大峰会上公布其最新 6G 通信测试的全部结果，并介绍迄今为止该技术的发展概况。

有关 6G 网络标准化的讨论预计将在 2025 年左右开始，该技术的商业化计划于 2029 年开始。与 5G 无线网络相比，6G 将提供更快的数据传输速度、更低的延迟和更高的可靠性。