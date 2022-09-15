《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ》PC 配置要求出炉，GTX 1060 / RX 580 显卡还能打

IT之家 9 月 15 日消息，《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ》将于 10 月 28 日发售，登陆 PC、PS4、PS5、Xbox One 和 XSX|S 平台，预购本作的玩家可以在 10 月 20 日提前一周游玩战役模式。

现在，动视已经为提前测试的玩家公布了 PC 硬件配置要求。虽然游戏换了新引擎，但大体配置要求依然和 2019 年的《使命召唤 16：现代战争》相同。

推荐配置的显卡依然是 GTX 1060 和 RX 580，不过内存要求从 12GB 提高到了 16GB。

最低配置：

操作系统：Windows 10 – 64 位（最新更新）

CPU：英特尔酷睿 i5-3570 或 AMD 锐龙 5 1600X

显卡：英伟达 GeForce GTX 960 或 AMD Radeon RX 470

显存：3GB

内存：8GB

存储空间：25GB

声卡：DirectX 兼容

推荐的图形驱动程序：英伟达 516.79 或 AMD 21.9.1

推荐配置：

操作系统：Windows 10 – 64 位（最新更新）

CPU：英特尔酷睿 i7-4770K 或 AMD Ryzen 7 1800X

显卡：英伟达 GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX 580

显存：3GB

内存：16GB

存储空间：25GB

声卡：DirectX 兼容

推荐的图形驱动程序：英伟达 516.79 或 AMD 21.9.1

IT之家了解到，《使命召唤 19：现代战争 II》将于 9 月 16 日至 17 日在 PlayStation 游戏机上开启抢先体验测试，9 月 18 日至 20 日在 PlayStation 游戏机平台开启公测，9 月 22 日至 23 日在 Xbox 和 PC 平台开启抢先体验测试，9 月 24 日开始在所有游戏机和 PC 上推出跨平台游戏测试。

《使命召唤：现代战争 II 2022》已开启预售，PC 平台标准版 446 元，金库版 569 元。