首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

社交冒险游戏《Sky 光・遇》将于今年 12 月登陆 PS 平台，支持跨平台联机

2022/9/15 11:19:11 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
评论：

IT之家 9 月 15 日消息，8 月 16 日，《Sky 光・遇》的开发商 That game company 公司表示，《Sky 光・遇》将登陆 PlayStation 平台，目前正在进行移植工作。今日，该公司带来了移植工作的最新进展。

《Sky 光・遇》官方推特账号今日表示，《Sky 光・遇》将于今年 12 月登陆 PlayStation 平台。据 That game company 公司此前公布信息，《Sky 光・遇》将支持 PS 平台的玩家与 NS、iOS 和安卓平台的用户进行跨平台联机，一起在《Sky 光・遇》的世界中游玩。

据 That game company 介绍，《Sky 光・遇》的开发团队在开发游戏的过程中，一直致力于让更多平台的用户玩到该游戏。2019 年，《Sky 光・遇》游戏在 iOS 平台上发布，2020 年登陆安卓平台，2021 年又登陆了 Switch。

IT之家了解到，《Sky 光・遇》是《风之旅人》的制作人陈星汉推出的一款社交冒险类游戏，国内版手游由网易游戏代理。

该游戏讲述了一座失落的云中王国的故事，玩家作为“光之后裔”，为了将“光明带回这个国度”，开启了一段拥抱自由与温暖的奇妙之旅。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Sky 光・遇光遇PS

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用