IT之家 iOS / 安卓版 8.30 超重磅新版：快，已史无前例！

IT之家 iOS 版 / 安卓版 8.30 超重磅新版发布！

上次的 8.20 版本对文章阅读加载做了大提速，也做了预告，今天，首页架构革新的版本 8.30 正式发布，首页列表和文章加载从底层彻底提升性能，快，已史无前例。

特别说明：架构革新版带来一个“bug”，就是首页列表缩略图和标题左右位置定制展示失效，将在下个版本予以提供，毕竟，这次底层的改动超级的大！

首先，首页资讯列表进行了重构，性能大提升；其次，文章页加载再次提速，追求极致零延迟；第三，直播、评测栏目全新排版，品牌栏目可设置自动跟随设备；第四，评论展开页支持左滑返回，更加的符合操作习惯；再者，圈子动态支持添加话题标签，帖子不再无家可归…… 还有不少其他改进，如圈子帖子展开顶部显示查看原帖摘要，如打开发帖页面自动加载草稿……

这个版本属于年度级的大更新，这次新的架构也为 iPad /UWP/安卓平板 等大屏幕下的版面预留了文章列表多列显示的机制，会尽快在后续版本呈现给大家！

其他说明

1、华为的鸿蒙 OS 3.0 正式版已经面世，做了很多底层的革新，开发方式也有大变化。新的仓颉开发语言到底如何，还是要继续等待和随后观察，然后再决定 IT之家鸿蒙OS版本的进化计划；

2、macOS 商店里面可以下载到同步 iOS / iPadOS 开发的 8.30 版本；

3、本文开通打赏，欢迎大家多支持我们的开发工作，所有打赏金额都会进入产品部门的专属基金 / 奖金池；

IT之家 App 8.30 更新日志

安卓版：

改进：功能 - 首页资讯列表重构，性能大提升

改进：功能 - 文章页加载再提速，零延迟

改进：功能 - 打开发帖页面自动加载最近草稿

改进：交互 - 点击看大图添加缩放过渡效果

修正：功能 - 帖子详情页无权限查看时提示错误问题

修正：界面 - 展开评论页面子楼波纹效果显示问题

修正：界面 - 我的关注列表取消关注后始终显示回关问题

修正：界面 - 在部分设备上扫一扫界面拉伸变形问题

修正：界面 - 评论列表当前页展开子楼层不显示楼主标签问题

修正：功能 - 圈子发动态长按表情按钮崩溃问题

iOS/iPadOS 版：

改进：功能 - 首页资讯列表重构，性能大提升

改进：功能 - 文章页加载再提速，零延迟

改进：功能 - 直播、评测栏目全新排版，品牌栏目可设置自动跟随设备

改进：功能 - 评论展开页支持左滑返回

改进：功能 - 圈子动态支持添加话题标签

改进：功能 - 圈子帖子展开顶部显示查看原帖摘要

改进：功能 - 打开发帖页面自动加载草稿

修复：功能 - 新闻日历的事件倒计时天数计算有问题

修复：功能 - 帖子已处理标签大小不一的问题

修复：功能 - iPad 横竖屏切换时可能崩溃的问题

版本下载

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也可单独下载：

iOS 版 | Win11 / Win8 版 | 安卓版 | WP7/8 版

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IT之家App 版本重要截图

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