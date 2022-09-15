消息称 iQOO 11 系列搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，配备大底主摄 + 百瓦大电池

IT之家 9 月 15 日消息，7 月 19 日，iQOO 发布了 iQOO 10 / Pro 两款旗舰手机。iQOO 10 系列首发 200W 超快闪充，最快 10 分钟充至 100%。同时，iQOO 10 系列搭载高通第一代骁龙 8 + 芯片和自研芯片 V1+，起售价 3699 元。今日，有博主带来了 iQOO 迭代旗舰 ——iQOO 11 系列新机的配置信息。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，iQOO 11 系列将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，性能释放激进。同时，iQOO 11 系列新机还将配备大底主摄和百瓦大电池，该博主称“这次升级还是比较大的”。对于电池容量，该博主表示没有达到 5500mAh，一般只有次旗舰手机才会内置 5500mAh 电池。

屏幕方面，该博主此前表示，iQOO 11 系列新机将采用 2K 分辨率 120Hz 刷新率的单挖孔柔性屏，该屏幕采用 PWM 调光，三星 E6 基材。今日，该博主称 iQOO 11 系列屏幕“观感还可以”。同时，该博主强调到“只看到一种规格的屏幕”，因此有网友猜测 iQOO 11 标准版和 iQOO 11 Pro 将采用同一款屏幕。

IT之家了解到， iQOO 10 标准版采用 6.78 英寸三星 E5 柔性直屏，支持 120Hz 刷新率。iQOO 10 Pro 采用 2K 分辨率三星 E5 屏幕，支持 LTPO，并且该机搭载了超声波 3D 广域指纹识别功能。同时，iQOO 10 系列全系支持 HDR10 + 和 DC 调光，拥有 1500nits 局部最高亮度和 800 万：1 的对比度。