谷歌 Chromecast HD 电视棒渲染图曝光：定价 40 美元，只能 1080p 输出

IT之家 9 月 15 日消息，此前有消息称，谷歌将推出带有 Google TV 的更便宜版 Chromecast 电视棒 Chromecast HD，并公布了一系列配置。

今日，SnoopyTech 消息称 Chromecast with Google TV (HD) 已在多家零售商处有货，价格为 39.99 美元（约 278.33 元人民币），预计只支持 1080p 输出，比之前的 4K 版便宜 10 美元。

外媒 WinFuture 已经曝光了该设备的渲染图，看起来和目前的版本外观类似，只有白色版，配备了 USB-C 转 USB-A 的充电线和充电头，以及支持 Google Assistant 的遥控器。

IT之家了解到，根据此前爆料的信息，该设备预计搭载晶晨半导体 Amlogic S805X2 处理器，支持 AV1 解码，但视频输出限制为 1080p。

此外，Chromecast HD 将搭载基于 Android 12 的软件，使其成为了第一个 Google TV 12 流媒体。从下图可以看到新系统的界面。

Chromecast HD 预计配备 1.5GB 内存，按照 Android 13 的 2GB 内存要求，可能该设备将无法升级到 Android 13。