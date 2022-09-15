Counterpoint：2021 年全球手机产量中国占 67%，印度、越南分列二三位

IT之家 9 月 15 日消息，今日，Counterpoint 发布报告称，2021 年，中国贡献了全球手机产量的 67%，主要是因为苹果和其他中国 OEM 并未能完全填补华为产量下降带来的空缺。在 2020 年，华为占中国总产量的很大一部分。

▲ 全球手机产量份额（按国家划分）| 图源：Counterpoint

Counterpoint 表示，与主要在国内生产手机的华为不同，其他中国 OEM 正在多样化其生产基地，以通过在本国生产满足本地市场需求。在中国拥有高生产比例的苹果也在寻求生产基地的多元化。随着中国消费者手机需求的减少，预计未来中国生产的比例也将有所下降。

报告指出，2021 年，印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和 OPPO 的推动下，印度作为全球手机生产第二大地区，产量同比增长超过 5%。此外，越南占 2021 年全球手机总产量的 10%，与一年前相似。

IT之家了解到，Counterpoint 预计 2022 年全球手机市场产量将比 2021 年下降 8%。从 2023 年开始，手机市场的产量预计将保持较低的个位数百分比增长。受市场增速放缓及手机平均售价持续下行的压力，手机品牌厂商或将被动维持集中的生产基地以降低成本。