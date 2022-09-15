极星 6 LA Concept edition 纯电超跑中国开启预订：168 万元，限量 10 台

IT之家 9 月 15 日消息，全球豪华纯电高性能汽车品牌 Polestar 极星宣布，“极星 6 LA Concept edition”中国区预订开启，该车型全球限量 500 台，中国市场 10 台，建议零售价为 168 万元，预订价格需 20 万。即日起，用户可通过极星官网和极星小程序了解详情并预订。

“极星 6 LA Concept edition”作为首批开启预订的极星 6 车型，全球限量仅 500 台，采用与概念车相同的“天空蓝”车身颜色、浅色真皮内饰以及极星 6 概念车原装的 21 英寸轮毂。官方称，目前“极星 6 LA Concept edition”全球预订火爆，即将售罄。

在设计上，极星 6 延续了品牌首款概念车 Precept 的设计语言，并保持了自己独有的风格：低趴宽体的车身、短前悬和长轴距、2+2 紧凑座舱布局，既拥有经典跑车的设计比例，又注入了更现代的电动化风格。

极星 6 将采用英国研发团队为极星 5 打造的全新全铝平台和高性能 800 伏电气架构，车辆由前后双电机驱动，提供 650 千瓦（884 马力）的综合最大输出功率和 900 牛・米的峰值扭矩，目标续航里程 (WLTP) 600 + 公里，目标零百加速 3.2 秒，最高时速达 250 公里 / 小时，是目前市场上加速最快的纯电动跑车之一。

未来，极星将继续聚焦豪华纯电动市场，应用全新设计语言和最新创新科技，在未来 5 年里投放 4 款豪华纯电动车型。

IT之家了解到，极星 6 将于 2026 年才会上市。