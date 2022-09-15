网易、集英社合作游戏《unVEIL the world》公布，将登陆 iOS / 安卓平台

IT之家 9 月 15 日消息，在今日的东京电玩展上，网易游戏公开了和集英社 Games 共同研发的一款面向 iOS 和安卓平台的策略冒险活剧 RPG 游戏《unVEIL the world》（揭开世界的面纱），发售日期尚未确定。
据介绍，角色设计由日本知名漫画家・插画师出水明日香亲自操刀。她曾在《周刊少年 Jump》连载热门漫画《约定的梦幻岛》（白井海芋原作、出水明日香作画 / 集英社）中负责作画。
故事背景以一座神秘巨塔作为世界观核心，讲述在充满着光、风、大地气息的美丽世界中，谜之少女“ユタ”和她的同伴们共同冒险的故事。玩家将要扮演冒险家前往巨塔，展开前所未有的冒险之旅。
以现有情报来看，游戏主打细腻的美术风格作为第一印象，后续就看官方放出的概念和玩法设计能否进一步吸引玩家。
值得一提的是，本作是集英社游戏发布的首款面向智能手机的游戏，而网易游戏则是大家都很熟悉的手游开发商，曾推出《荒野行动》和《第五人格》等作品。
▲ 游戏主角，尤塔・拉希卡
少女视线的前方，是一座高耸入云的巨塔。
据说塔内有一扇不可思议的门，连接着各种奇幻的世界。
不知从何时起，少女的心中竟是萌生了一种迫切的念想。
—— 必须登上塔顶。
无数冒险家都曾为之奋斗，但从没有任何一个人能到达山顶。
虽然她也明白这是一段危险的旅程，但少女还是走了起来。
冒险的序幕就这样拉开了。
少女の視線の先には、雲を貫きそびえ立つ巨大な塔。
塔の中には不思議な扉があり、様々な世界に繋がっているという。
いつの頃からか、少女の胸を焦がし続ける想いが芽生えていた。
――塔の頂上に行かなくてはならない。
数多の冒険家が目指したが、その頂に辿り着いた者はいない。
危険で途方もない旅になることがわかっていても少女は歩み出した。
こうして冒険の幕が上がるのだった。