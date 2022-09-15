网易、集英社合作游戏《unVEIL the world》公布，将登陆 iOS / 安卓平台

IT之家 9 月 15 日消息，在今日的东京电玩展上，网易游戏公开了和集英社 Games 共同研发的一款面向 iOS 和安卓平台的策略冒险活剧 RPG 游戏《unVEIL the world》（揭开世界的面纱），发售日期尚未确定。

据介绍，角色设计由日本知名漫画家・插画师出水明日香亲自操刀。她曾在《周刊少年 Jump》连载热门漫画《约定的梦幻岛》（白井海芋原作、出水明日香作画 / 集英社）中负责作画。

故事背景以一座神秘巨塔作为世界观核心，讲述在充满着光、风、大地气息的美丽世界中，谜之少女“ユタ”和她的同伴们共同冒险的故事。玩家将要扮演冒险家前往巨塔，展开前所未有的冒险之旅。

以现有情报来看，游戏主打细腻的美术风格作为第一印象，后续就看官方放出的概念和玩法设计能否进一步吸引玩家。

值得一提的是，本作是集英社游戏发布的首款面向智能手机的游戏，而网易游戏则是大家都很熟悉的手游开发商，曾推出《荒野行动》和《第五人格》等作品。