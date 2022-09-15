三星 S21 / Ultra 印度版开启安卓 13 / One UI 5.0 Beta 测试

IT之家 9 月 15 日消息，印度用户的三星 Galaxy S21 系列已加入 One UI 5.0 Beta 测试版计划。在印度拥有 Galaxy S21、S21+ 或 S21 Ultra 的三星客户现在可以注册 One UI 5.0 测试版程序，以便有机会测试即将推出的固件。

基于 Android 13 的 One UI 5.0 测试版程序可用于解锁的 Galaxy S21 系列机型，并且预发布固件（一旦可用）带有一些警告。首先，测试版软件会有一些常见的错误 Bug。接下来，印度的 Galaxy S21 用户应该在申请加入测试计划之前备份他们的数据，以免丢失任何有价值的东西。最后，某些应用程序和功能可能无法正常工作，Google Pay 就是其中之一。

Galaxy S21 上的 Android 13（One UI 5.0）测试版内容

IT之家获悉，Android 13 和 One UI 5.0 充满了一些小的 UI 更改和新增，包括增强的调色板选项、堆叠的小组件、多视图和弹出窗口的新手势，以及更多的表情符号、AR 表情符号和稍微重新设计的通知和快速切换区域。

三星 DeX、“我的文件”应用程序还有其他改进 —— 现在有了更好的搜索、数字健康、三星键盘和相机应用程序。后者拥有一些 UI 改进，让用户可以访问不同的模式并更轻松地使用缩放功能。

Bixby Routines 也有更多的动作和条件。三星内置的 IFTTT 应用程序在 One UI 5.0 中也更加智能，可以根据用户习惯建议新操作。

此前，三星 Galaxy S21 系列在韩国和英国进入了 One UI 5.0 测试阶段。