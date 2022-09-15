韩媒预计现代和比亚迪将在东南亚电动汽车市场展开激烈竞争

9 月 15 日消息，据国外媒体报道，本月 8 日，比亚迪与 WHA 伟华集团大众有限公司签约，正式签署土地认购、建厂相关协议，标志着比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂正式在泰国落地，企业全球化进程开启崭新篇章。而在上月 8 日，比亚迪已携手 RÊVER Automotive 在曼谷召开品牌发布会，宣布正式进入泰国乘用车市场。

随着比亚迪进入泰国乘用车市场、并在泰国投资建厂，东南亚电动汽车市场也就迎来了新的参与者，这一电动汽车市场的竞争就会更激烈。

而韩国媒体在报道中表示，作为当前全球第二大电动汽车和第三大电动汽车电池制造商，比亚迪选择在泰国建设在海外的首座工厂，目标是抢占东南亚电动汽车市场，这一市场预计在快速增长。

韩国媒体在报道中还表示，随着比亚迪瞄准东南亚市场，在加快渗透东南亚电动汽车市场的现代汽车集团，同比亚迪在这一市场就将展开激烈的竞争。

韩国媒体在报道中提到，东南亚市场是现代汽车集团不可能抛弃的重要市场，他们在印度尼西亚年产 15 万辆汽车的工厂，已在去年建成，并推出了 IONIQ 5 电动汽车。他们与 LG 新能源合资的电动汽车电池工厂，靠近这一整车工厂，预计在 2024 年的上半年投入运营。

比亚迪在泰国建设的工厂，预计将于 2024 年开始运营，年产能约 15 万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。