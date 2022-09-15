消息称恒大汽车 9 月 16 日举行恒驰 5 量产仪式

IT之家 9 月 15 日消息，据《凤凰 WEEKLY 地产》报道称，恒大汽车天津工厂将在 9 月 16 日举行恒驰 5 量产仪式。目前恒大汽车总裁刘永灼等高管已前往天津工厂现场，活动仪式现场已初步搭建完成。

今年 7 月底，中国恒大发布公告，中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰 5 汽车在今年年初首车正式下线，3 月通过工信部第 353 批新产品公示，恒驰 5 汽车获得销售资格，并已于 2022 年 7 月 6 日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过 3.7 万台。

恒大汽车首款车型恒驰 5 已于 7 月 6 日开启预售，此次共推出 1 款车型，预售 17.9 万元。

IT之家获悉，恒驰汽车表示，首批 1 万辆新车将从今年 10 月开始陆续交付，并在明年一季度前一定完成首批 1 万辆的交付。

恒驰 5 属于纯电豪华 SUV，车身尺寸超过宝马 X1。恒驰 5 搭载宁德时代磷酸铁锂电池，额定电量 72.8KWh，续航里程 602 公里，在快充模式下，电量由 30% 充至 80% 仅需 28 分钟。

恒驰 5 汽车预售 17.9 万元，提供包括提车 15 日可退车退款等 10 项权益，这是恒大汽车旗下首款车型。此前消息称，恒驰 5 汽车首批预售产量约为 1 万台，首批交付时间预计为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。