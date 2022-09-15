Linux 基金会宣布成立 OpenWallet 基金会，开发可互操作的数字钱包

IT之家 9 月 15 日消息，在今年 5 月的 Google I / O 开发者大会上，谷歌发布了 Google Wallet（谷歌钱包），这是一款全面的数字钱包应用程序，在多个地区取代了谷歌支付。除了帮助用户使用 Android 设备付款外，新的 Google Wallet 应用程序还允许他们存储从数字身份证到登机牌的所有内容。宣布后不久，三星推出了新的 Samsung Wallet，该应用程序提供了类似的功能集，但仅适用于 Galaxy 智能手机用户。

苹果还专门为 iPhone 用户提供了类似的数字钱包 Wallet 应用程序，它可以存储支付卡、身份证、登机牌、数字钥匙等等。虽然所有三个钱包应用程序都提供了广泛的有用功能，但它们缺乏一项关键功能，就是之间无法进行互操作。

这三大科技巨头估计是不可能互通了，但 Linux 基金会提出了新的联盟，可能会帮助第三方数字钱包应用程序解决这个问题。

Linux 基金会宣布成立 OpenWallet 基金会 (OWF) ，是“公司和非营利组织的联盟，他们合作创建开源软件堆栈以推进多个可互操作的钱包。” OWF 旨在开发安全的、多用途的开源引擎，第三方应用程序开发人员可以使用它来构建可互操作的钱包。

IT之家获悉，OWF 开源软件引擎将可供第三方开发人员构建支持各种用例的数字钱包应用程序，包括付款、ID 支持、数字密钥支持等。