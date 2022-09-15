谷歌 Chrome 浏览器引入省内存 / 省电模式：减少内存占用

IT之家 9 月 15 日消息，谷歌 Chrome 浏览器超高的内存和系统资源占用一直被用户所诟病，该公司也一直在寻求提高 Chrome 浏览器的性能，在 Chrome 107 canary 中，新的性能设置页面中增加了内存节省和省电模式。

谷歌 Chrome 在设置页面上增加一个新的性能部分，地址是 chrome://settings/ performance，供用户开启和使用内存节省和省电模式。需要指出的是，除非你电脑正在使用电池的电量，否则可能不会出现省电模式。

内存节省模式旨在通过对不活动的标签进行休眠，从而节省笔记本电量和内存消耗，类似 Edge 的标签休眠功能。当内存节省模式开启时，Chrome 会从没有积极使用的标签中回收内存。这将释放计算机资源用于其他任务，并保持 Chrome 浏览器的速度。不活跃的标签会显示为空，并在用户点击它们时自动重新加载，而省电模式将限制帧率以降低功耗。

如何启用内存节省和电池节省模式：

1、访问 chrome://flags

2、搜索 battery saver 和 efficiency mode

高效率模式包括不同的选项，可以选择标签丢弃时间为 5 秒、30 秒、2 分钟、1 小时和 30 秒，选择后需重新启动浏览器。重新启动后，点击菜单，选择设置，就会出现性能一栏，打开后可以在里面启用内存节省和电量节省（用于笔记本电脑）。

IT之家了解到，内存节省和省电模式都有视觉提示，具体见下面的图片：