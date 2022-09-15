OPPO Find X3 / Pro、一加 9 / Pro 开启 ColorOS 13.0×Android 13 公测招募

IT之家 9 月 15 日消息，今日，OPPO Find X3 系列、一加 9 系列开启了 ColorOS 13.0×Android 13 升级公测版本招募。

IT之家了解到，本次招募时间为 9 月 15 日 - 9 月 16 日 12:00，预约申请后 5 个工作日审核，版本将在审核完成后分批进行推送。

用户需确保手机版本已经升级到基础版本上，版本号可通过“设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号”查看。

Find X3 Pro 摄影师版基础版本 —— C.11

Find X3 Pro 、Find X3 Pro 火星探索版基础版本 —— C.69

Find X3 基础版本 —— C.35

一加 9 Pro 5G 基础版本 —— C.67

一加 9 5G 基础版本 —— C.67

需要注意的是，OPPO 表示，当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况，如闪退、卡顿、黑屏、耗电等。此外，升级内测 nolog 版本用户不需要额外报名公测活动，可通过系统推送版本的方式直接升级到公测版。

IT之家了解到，当前版本存在的已知问题如下：

OPPO Find X3 系列

设置菜单中点击「通知与状态栏」- 「桌面角标」，概率性闪退（仅 Find X3）；

概率性运行 QQ 飞车游戏卡顿、重启（仅 Find X3）；

概率性桌面无法添加小组件（仅 Find X3）；

概率性相机变焦卡顿（仅 Find X3）；

高温充电场景下，负一屏查看电量显示已充满，但实际未充满（仅 Find X3 Pro）；

概率性后台多任务界面高斯模式不生效（仅 Find X3 Pro）；

概率性锁屏界面误触不生效（仅 Find X3 Pro）；

概率性夜景模式倒计时读秒显示错位（仅 Find X3 Pro）。

一加 9 系列