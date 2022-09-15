理想推出两款转接线，支持 Switch、PS 等设备投屏 L9 汽车屏幕

IT之家 9 月 15 日消息，6 月 21 日，理想在夏季发布会上发布了旗舰 SUV—— 理想 L9，售价 45.98 万元。该车采用智能四驱系统，前驱动电机最大功率为 130kW，后驱动电机最大功率为 200kW，总功率达到 330kW，扭矩达到 620N・m，0-100km / h 加速时间为 5.3s。

今日，理想汽车官方在微博上表示，理想 L9 配备的三块 OLED 大屏均支持投屏，接口采用了当前最新的 DP over Type-C 技术，但很多 C-C 线没有视频传输功能，市面上常见的 C-HDMI 线也不能用于理想 L9。

为解决兼容性问题，理想商城将于 9 月 25 日上架两款转接线，分别是 C-C 线和 HDMI-C 线。通过这两根直连投屏线，车主可将 Switch、索尼 PS、微软 Xbox 等设备投屏至理想 L9 的中控屏、副驾娱乐屏以及后舱娱乐屏。除此之外，C-C 投屏线还将兼容安卓手机、iPad、Mac 电脑等设备，HDMI-C 线还兼容 Windows 笔记本电脑。

IT之家了解到，理想推出的 C-C 线在投屏的同时，还将提供最大 60W 的供电能力，可以让设备一边投屏、一边充电。对于不具备供电能力的 HDMI 接口，车主可用理想 L9 第三排座椅下方的 220V 接口进行供电。