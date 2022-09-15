酷冷至尊推出 HAF 700 全塔机箱：超大空间，前置双 20cm 大风扇

IT之家 9 月 15 日消息，今天，酷冷至尊发布新款 HAF 700 全塔机箱，主打超大空间。

据介绍，HAF 700 前置标配专为 HAF 700 打造的 2 颗 200mm Sickleflow ARGB 高性能版风扇，这 2 颗 200mm 高性能版 Sickleflow 不仅风量更大，能够源源不断为机箱内部带来清爽气流，在噪音控制方面也拥有良好的表现。另外在尾部标配了 2 颗 120mm Sickleflow 将热量排出，底部 1 颗 120mm Sickleflow 进行辅助进风，帮助降低显卡温度。

HAF 700 采用了多舱式设计，更加有利于整线，美观的同时使机箱内部风道更加流畅。酷冷在 HAF 700 中加入了划时代的大量免工具安装设计，不仅所有的外部面板无需工具即可全部拆除，电源也可通过防掉落螺丝进行快速安装。

此外，HAF 700 拥有总计 5 个水冷排安装位（最大支持 480mm 水冷排安装），并且顶部可以同时安装 2 个 360mm 水冷排，同时支持最多 15 个 120mm 风扇安装，支持 35.5x35.5cm 规格的 SSI-EEB 主板，机箱背面的免工具电源仓支持 20cm 电源的安装。

IT之家了解到，酷冷至尊暂未公布这款机箱的国行价格，官方称 HAF 700 将会以一个更加亲民的价格与玩家见面。