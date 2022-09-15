荣耀平板 X8 Lite 型号现身全球官网

IT之家 9 月 15 日消息，荣耀平板 8 于今年 7 月在中国首次亮相，现在它正在推广到全球市场中。现在，该公司在其网站上列出了一款 Honor Pad X8 Lite，听起来是更便宜的版本，但经过进一步核查，这款设备可能是重命名的荣耀 Honor Tab 7，搭载了联发科 Helio P22T 芯片和过时的 Android 系统版本。

Honor Pad X8 Lite 平板电脑配备 9.7 英寸 LCD 屏幕，分辨率为 1280 x 800 像素。在内部采用 32GB 存储空间，远低于荣耀为其家庭用户提供的 128GB 选项。没有提到内存，希望会是 4GB。

该设备背面采用 5MP 相机，没有闪光灯。还要支持视频通话的 2MP 前置摄像头。

IT之家获悉，该设备采用基于 Android 10 的 Magic UI 6.1 系统。Honor Pad X8 Lite 已通过 TUV Rheinland 认证，具有低蓝光特性。

其他规格包括两个短边的大扬声器、通过 micro USB 端口充电的 5100 mAh 电池、蓝牙 5.1 和 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac。没有 3.5 毫米插孔。

Honor Pad X8 Lite 在全球网站上以新薄荷色列出，没有关于可用性或是否有 LTE 型号的信息。预计该平板设备售价将低于 200 美元。