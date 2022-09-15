首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

Adobe 宣布以约 200 亿美元收购在线设计初创公司 Figma

2022/9/15 20:40:56 来源：新浪科技 作者：- 责编：长河
评论：
感谢IT之家网友 kkkkkkkkkayd 的线索投递！

北京时间 9 月 15 日晚间消息，据报道，Adobe 今日宣布，已与初创公司 Figma 签署最终的收购协议，将以约 200 亿美元的现金和股票收购 Figma，后者是一家开发“在线设计协作工具”的初创企业。

Adobe 在一份声明中称：“Adobe 的使命是通过数字体验改变世界。Figma 的使命是帮助团队进行可视化协作，并让所有人都可以接入设计。Adobe 与 Figma 的整合，将重新构想创造力和生产力的未来，加速 Web 的创造力，推进产品设计，并激发全球创作者、设计师和开发人员社区。合并后的新公司将为客户、股东和行业创造更大价值。”

根据协议，在这约 200 亿美元的收购金额中，其中约一半为现金，一半为股票。此外，将有大约 600 万股额外的限制性股票单元（RSU）被授予 Figma 的首席执行官（CEO）和员工。

Adobe 预计，该交易将于 2023 年完成。交易完成后，Figma 联合创始人兼 CEO 戴兰・费尔德（Dylan Field）继续领导 Figma 团队，向 Adobe 数字媒体业务总裁大卫・瓦迪瓦尼（David Wadhwani）汇报工作。在交易完成之前，两家公司将继续独立运营

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AdobeFigma

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用