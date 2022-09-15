腾讯音乐申请储架发行：可能在一次或多次发行中出售 A 类普通股

新浪科技讯 北京时间 9 月 15 日晚间消息，腾讯音乐（NYSE：TME）今日在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中宣布，其 A 类普通股将以介绍方式在香港联合交易所主板上市。

与此同时，腾讯音乐的美国存托股票（ADS，每股代表两股普通股）将继续在纽约证券交易所上市和交易。

腾讯音乐预计，其 A 类普通股将于 9 月 21 日开始在香港联交所买卖，股票代码“1698”。在联交所主板上市后，其股票将与纽约证券交易所上市的 ADS 可完全替代。

同时，腾讯音乐还宣布，Liang Tang 将从公司董事会，及董事会下属的薪酬委员会辞职，即刻生效。而 Jeanette Kim Yum Chan 被任命为独立董事，Edith Manling Ngan 被任命为薪酬委员会成员，并继续担任独立董事和审计委员会成员。

另外，腾讯音乐还宣布，该公司可能不时地在一次或多次发行中，发行和出售 A 类普通股，包括由 ADS 代表的 A 类普通股。9 月 14 日，腾讯音乐 ADS 在纽交所收于每股 4.78 美元。

储架发行制度，即：一次核准，多次发行的再融资制度。储架发行制度源于美国，是一项关于公众公司再融资行为的特殊流程规定，随着市场的发展而不断完善，已被越来越多的国家和地区采用。