欧菲光：纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接

IT之家 9 月 15 日消息，根据欧菲光今日披露的投资者关系活动记录，欧菲光在接受机构调研时表示，目前公司的纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接。

欧菲光表示，公司的纯固态的激光雷达方案为 Micro-flash 微闪光模式，优势为：内部不包含任何旋转结构，在提供较高的探测距离和角分辨率的同时，还能提供车规级产品的可靠性和稳定性；公司激光雷达采用半导体技术，以每秒 1000 次的速度逐个激活 VCSEL 发射激光进行扫描，每个 VCSEL 会照射到特定的 SPAD 阵列像素上；此激光雷达可以灵活配置，根据不同的造型需求组合激光组件，轻松匹配各种安装位置要求；另外，通过匹配不同透镜模组，还可以实现不同 FOV、角分辨率的设计。

数据显示，2022 年上半年，欧菲光实现营业收入 77.75 亿元，同比下降 33.78%，归属于上市公司股东的净利润-8.74 亿元。

IT之家了解到，欧菲光称公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

欧菲光指出，公司自 2015 年起开始布局智能汽车，取得了 20 余家国内车企的一级供应商资质，在智能汽车业务领域与国内多个自主品牌客户开展了广泛合作，客户既包含传统车企，也包含造车新势力。公司近期新增数家造车新势力企业的供应商资质，同时公司也在积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。